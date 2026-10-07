Si tengo S/100 soles, ¿en qué puedo invertirlos para obtener una buena rentabilidad?

Conoce los beneficios de invertir en factoring, una alternativa de inversión a corto plazo que te permite empezar con un capital accesible, desde S/100, y obtener una rentabilidad atractiva para hacer crecer tu dinero.

Hoy puedes empezar a invertir desde S/100 y hacer que tu dinero genere nuevas oportunidades. Prestamype, una de las fintech más reconocidas del país, te ofrece la posibilidad de invertir en factoring, una alternativa de inversión a corto plazo, con una rentabilidad atractiva de hasta 20% anual y un proceso completamente online.

A través del factoring, puedes invertir en facturas por cobrar de empresas reconocidas del país. Además, puedes comenzar con un monto accesible, desde $25 o S/100, y contar con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. ¿Quieres conocer cuánto podrías ganar? Simula tu inversión en pocos minutos AQUÍ.

¿Qué es la inversión en factoring?¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring permite que las empresas que venden a crédito puedan adelantar el cobro de sus facturas y acceder al dinero de manera inmediata, sin tener que esperar los habituales 30, 60 o 90 días establecidos para el pago. Este financiamiento se obtiene gracias a personas que buscan invertir y adquieren una parte o el total de dichas facturas, a cambio de recibir un retorno.

¿Quién realiza el pago al inversionista? El cliente de la empresa que solicitó el factoring es quien finalmente paga la factura, junto con los intereses correspondientes, a los inversionistas. Se trata de medianas y grandes empresas peruanas de distintos sectores, entre ellos minería, finanzas, educación, salud, retail, manufactura, construcción, automotriz, transporte, hotelería y comercio, entre otros.

Beneficios de invertir en factoringBeneficios de invertir en factoring

Al invertir en factoring, puedes hacer crecer tu dinero mientras contribuyes al financiamiento de las pymes. Además, esta alternativa te permite acceder a diversos beneficios:

Poco capital de inversión : Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/ 100.

Rentabilidad atractiva : Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 20% anual.

Plazos de pago : Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van de los 15 hasta los 180 días.

Diversificación : Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

Riesgo : Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Además, Prestamype ofrece oportunidades protegidas, que garantizan el 100% del capital invertido más la ganancia correspondiente. Estas oportunidades pueden identificarse fácilmente en la plataforma mediante el distintivo del escudo verde.

Confianza : Prestamype es una empresa formal participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

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¿Cuánto ganarías con el factoring? Simula tu inversión online¿Cuánto ganarías con el factoring? Simula tu inversión online

Como hemos visto, al invertir en factoring financias facturas por cobrar de empresas que venden a grandes compañías, facilitando que las pymes puedan acceder a su dinero por adelantado. Una vez que las facturas son pagadas, recuperas el capital invertido junto con la ganancia generada. Así, puedes poner a trabajar tu dinero desde S/100, con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

Además, Prestamype cuenta con oportunidades protegidas, que garantizan el 100% del capital invertido más la ganancia correspondiente. Si quieres conocer cuánto podrías ganar antes de invertir, puedes simular tu inversión en menos de 1 minuto desde la web oficial de Prestamype AQUÍ. Empieza a invertir y haz c