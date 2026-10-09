Valentina Valiente Capítulo 154: Frida enfrenta a Alejandro y se niega a pagar el proyecto San Jerónimo

Alejandro visita a Frida para resolver el problema de la transferencia programada de Edmundo hacia el Proyecto San Jerónimo. Ella lo recibe con rechazo: “Me parece horrible que me vengas a hablar de plata, cuando Edmundo está muy grave. ¡Qué falta de respeto es esta!”.

Con toda su actitud déspota, Frida agrega: “Edmundo no está en condiciones de decidir nada. Creo que es obvio, ¿no?”. Alejandro, muy molesto, le aclara la gravedad del caso: “Cientos de familias dependen de esos fondos, Frida. Si el proyecto se detiene, lo pueden cancelar por completo”.

Sin pudor, Frida le deja claro que, mientras Edmundo esté incapacitado, ella tiene la decisión final sobre su patrimonio. Alejandro, frontal, le señala que esa decisión no sería la voluntad de Edmundo. En medio de la discusión, Frida se cierra en no hacer la transferencia. Sin poder hacer nada, Alejandro se retira, habiéndose dado cuenta de las malas intenciones de Frida.

¿Alejandro encontrará otra forma de salvar el Proyecto San Jerónimo? ¿Qué hará cuando descubra todo lo que Frida está tramando? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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