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Valentina Valiente Capítulo 165: ¿Alejandro busca otra oportunidad con Valentina?

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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El destino volvió a cruzar los caminos de Valentina y Alejandro : “Este lugar me cambió la vida”, confesó Alejandro. Ante el momento tenso, Valentina optó por retirarse para evitar el dolor: “Perdón, yo solo vine a pensar unas cosas, ya me tengo que ir”.
Alejandro se acercó a Valentina para cuestionar si aún existe un futuro juntos: “Perdón si ya no te quito más tu tiempo… ¿No te parece que la vida es tremendamente injusta? ¿Por qué encontrarnos, por qué aquí, por qué hoy, Valentina? Es como si el destino quisiera que viéramos todo lo que perdimos”.
Valentina quedó sorprendida por las preguntas de Alejandro, ¿qué responderá Valentina?

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