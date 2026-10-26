Valentina Valiente Capítulo 165: ¿Alejandro planea volver con Valentina?
Alejandro buscó refugio en su amigo Gabriel “Gabo”, quien intentó hacerle ver el encuentro como una clara señal para recuperar su historia de amor. “¿Qué? ¿Se besaron, brother? Eso quiere decir que no vas a estar en una etapa de autoflagelación sino en un prominente regreso”, le expresó Gabo con entusiasmo.
Sin embargo, la reacción de Alejandro fue de duda: “No, Gabo, no… Valentina está con Diego. Yo no puedo llegar así como así, tengo que respetar eso. Si voy a buscarla después de esto, me arriesgo a que me bote de una patada”.
A pesar de que su amigo le recordó la famosa frase “el que no arriesga no gana”, Alejandro cuestionó si valía la pena insistir: “Pero ya arriesgué, Gabriel, ya arriesgué y perdí. Si yo le dije todo lo que le tenía que decir y no funcionó, yo creo que mi historia con Valentina ya fue. Lo mejor es callarme y tratar de seguir adelante”.
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