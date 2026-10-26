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Valentina Valiente Capítulo 165: Frida no logra acceder a las cuentas de Edmundo

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Frida se vio acorralada al ver que la cuenta de Don Edmundo está bloqueda.
“Jessica, hola… Mira, tengo un problema horrible. Necesito pagar la clínica de Maca y no puedo acceder a la cuenta de Edmundo”, expresó Frida.
El bloqueo en la cuenta de Edmundo confirma que Frida ya no tiene el control total de la situación, ¿qué pasará ahora?

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