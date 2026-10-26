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Valentina Valiente Capítulo 165: Susana visita San Jerónimo para disculparse con Valentina

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
vlevano@latina.pe
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Susana sorprendió a Valentina por su presencia en San Jerónimo: “ Te confieso que su llamada me agarró de sorpresa, no me imaginé que iba a venir hasta aquí. Debe ser muy importante lo que me tiene que decir para venir hasta San Jerónimo”, expresó Valentina.
Ante ello, Susana reveló su pasado familiar para explicar su cercanía con el lugar: “San Jerónimo no se me hace un lugar tan desconocido. Mis papás eran personas trabajadoras; mi papá fue un profesor de economía muy modesto y mi mamá abogada que trabajaba con poblaciones vulnerables. A mí me gustaba mucho acompañarla”.
Tras romper el hielo con esta sincera confesión sobre sus raíces, Susana fue directa y reveló el verdadero motivo de su viaje: “Bueno Valentina, he venido a buscarte porque me quiero disculpar contigo. Me porté muy mal, fui muy injusta y no te lo merecías. ¿Tú crees que puedas perdonarme?”.

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