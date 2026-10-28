Valentina Valiente Capítulo 167: Las conmovedoras palabras de Elsa en el último adiós a Leo

Una de las intervenciones más sentidas fue la de Elsa, quien recordó la alegría que siempre lo caracterizó: “La primera vez que vi a Leo me hizo reír como una loca. Esa era una de sus grandes virtudes: te sacaba una sonrisa hasta en los peores momentos… Compartimos una historia de luces y sombras, pero tuve el placer de verlo cambiar y convertirse en un gran padre”.

La lealtad de Leo también fueron recordadas por el Chifle: “Cuando sentí que lo había perdido todo, para mi sorpresa Leo estuvo a mi lado en todo momento. Siempre creyó en mí y me ayudó a levantarme, eso nunca lo voy a olvidar. Conocí a un hombre leal, generoso y muy protector”.

Por su parte, los miembros más jóvenes expresaron su sentir: “Leo trabajó conmigo en la bodega… Llevaba muy mal las cuentas y le fiaba a todo el mundo, pero conmigo era muy bueno y muy gracioso. Lo que más le voy a agradecer siempre es que me ayudó a volver con mi papá. Te vamos a extrañar mucho”.

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