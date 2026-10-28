Valentina Valiente Capítulo 167: Rocky reprime sus emociones en el funeral de Leo y preocupa a su familia

Diversos comerciantes e inquilinos se acercaron a ofrecer sus condolencias a la familia: “Mi más sentido pésame… Nunca vamos a olvidar lo que hizo por nosotros, fue un grande. Gracias a Leo ahora podemos trabajar tranquilos en el barrio”, manifestaron los vecinos durante la ceremonia. Sin embargo, en medio del pesar, la actitud de Rocky llamó la atención de los presentes al mantenerse firme y consistente.
La compostura y el silencio de Rocky generaron una profunda angustia en Elsa: “Yo no sé en qué está Rocky… No sé, me imagino que está tratando de sostener a su hermano, puede convencerse de que no está ocurriendo esto. No ha llorado ni un poquito, se lo está tragando todo yo lo conozco”.
También agregó que es posible que estalle en llanto en cualquier momento: “Tengo miedo de lo que vaya a pasar cuando ya no lo pueda sostener, cuando se le rompa esa coraza que se ha puesto encima”.
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