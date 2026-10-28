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Valentina Valiente Capítulo 167: Rocky se quiebra en los brazos de Brisa tras recordar a su padre

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
vlevano@latina.pe
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Durante la despedida, los recuerdos de su padre volvieron a su mente: “Mi papá cometió muchos errores, pero cuando regresó hizo todo lo posible para recuperar el tiempo perdido. Gracias a él sentí que por primera vez alguien creía de verdad en mí”
.
Las palabras de aliento que su padre le dio cuando iba a convertirse en padre resonaron con más fuerza: “Mi cachorro, caray, qué buena noticia… Yo ya te di el ejemplo de todo lo que no se tiene que hacer, así que tú haz exactamente lo contrario. Cuídalo, quiérelo, mímalo y abrázalo todo lo que puedas…”.
Rocky se desmoronó por completo al recordar la última gran muestra de confianza que le dio su padre: “Vas a ser el mejor papá del mundo, confía en ti porque yo confío en ti, Rocky. I love you very very much”.
Incapaz de seguir conteniendo el llanto, Rocky se quebró finalmente en los brazos de Brisa, soltando todo el dolor acumulado en un conmovedor abrazo.

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