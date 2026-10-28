Valentina Valiente Capítulo 167: Soraida estalla frente a Elsa tras fallecimiento de Leo

En medio del sobrecogedor ambiente, la incertidumbre sobre su futuro quebró a Soraida : “Todo se acabó, no sé, no sé qué voy a hacer ahora”. Ante el desconsuelo, Elsa ofreció unas sinceras y emotivas palabras: “Mira, yo conocí a otro Leo… Ya sé, él era orgulloso, era impulsivo y cometió varios errores conmigo”.
A pesar del difícil pasado, Elsa resaltó la valiosa transformación que presenció en los últimos tiempos: “Tuve el privilegio de verlo cambiar. Él aprendió a escuchar, aprendió a pedir perdón y se convirtió en un gran hombre, en un gran padre. Las personas tenemos muchas versiones en la vida y cada versión nueva de Leo fue mejor que la anterior”.
Finalmente, Elsa culminó con una emotiva muestra de gratitud por lo que llegó a compartir con Leo: “A mí me da mucho gusto que antes de partir él haya encontrado la paz y el amor que tanto buscaba… Gracias”.
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