Valentina Valiente Capítulo 167: Valentina confiesa su beso con Alejandro a Diego

Tras el intenso reencuentro que terminó en un beso con Alejandro, Valentina decidió no guardar secretos y asumió la responsabilidad de confesarle la verdad a Diego: “estuve caminando por San Jerónimo, y me encontré a Alejandro… Hablamos, discutimos y terminamos besándonos”.

Ante la sorpresa, la respuesta de Diego fue directa: “Es que, Valentina, el problema no es el beso ni cuándo pasó, el problema es lo que significa para ti y verte así ahora”.

Lejos de armar un escándalo, Diego dejó al descubierto sus sentimientos: “Yo estoy enamorado de ti y me encantaría que tú sientas lo mismo, pero sé que nunca va a pasar”. Por su parte, Valentina intentó explicar la situación, pero Diego concluyó que nunc ahubo espacio para él: “tenía la esperanza de que en algún momento te podías enamorar de mí, pero sé que no hay ni habrá un poquito de mí en tu corazón”.

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