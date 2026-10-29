Valentina Valiente Capítulo 168: Alejandro le confiesa a Gabo que se irá del país porque no olvida a Valentina

Alejandro recibió a Gabo, quien fue a visitarlo, y le contó que se iría del país. Al principio, Gabo pensó que se trataba de un viaje de vacaciones y bromeó: “¿Alejandro Osores se va de vacaciones? La gente me llamó loco, pero yo sabía que eras algo más que un robot adicto al trabajo”. Alejandro le contestó con la verdad: “Esta ciudad me duele y todo. Todo me recuerda a Valentina, me tengo que amarrar a la silla para no salir corriendo a buscarla, no puedo”, dejando claro que su decisión de alejarse era definitiva.

Al enterarse, Gabo le planteó otras opciones: “¿No sería mejor que hablen?”. Sin embargo, Alejandro le explicó que no quería ser un problema en la vida de Valentina, pues ella había tomado un camino distinto y era justo respetarlo. Gabo insistió y le advirtió que irse tal vez no calmaría su malestar: “Por ser otro tipo de hombre, ¿la vas a dejar ir? Alejo, dejar atrás no te hace más feliz, no te va a dar paz”.

Aun así, Alejandro aseguró que quería irse lo antes posible y que esa era la única forma de que todos estuvieran en paz.

¿Alejandro realmente se atreverá a dejar todo atrás? ¿Gabo logrará convencerlo de luchar por Valentina antes de que sea tarde? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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