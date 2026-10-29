Valentina Valiente Capítulo 168: Diego asume que Valentina sigue enamorada de Alejandro y se despide de ella

Tras la revelación de Valentina sobre su beso con Alejandro, Diego quedó destrozado y asumió la dura verdad: “Tú estás enamorada de él y lo vas a seguir estando. No hay nada que pueda hacer para evitarlo, ni tú tampoco”. Con esa misma sinceridad, Valentina le contestó: “Te juro que yo pensé que me estaba enamorando de ti, pero me he dado cuenta que me estaba engañando yo misma y no me puedo sacar a Alejandro de mi cabeza”.

De forma madura, y a pesar de su dolor, Diego le dejó una lección: “Nosotros no decidimos de quién enamorarnos”. Para demostrarle sus buenas intenciones, Valentina agregó: “Lo último que hubiera querido es hacerte daño. Tú eres una persona increíble y no te mereces esto. Todo lo contrario, yo me siento una idiota por seguir sintiendo esto por Alejandro, pero no puedo evitarlo”, mostrando el conflicto interno que cargó durante toda su relación.

Sin más que añadir, Diego se despidió de Valentina y se marchó, cerrando esa etapa tan bonita que vivió junto a ella y aceptando su realidad.

¿Valentina por fin se animará a luchar por Alejandro? ¿Diego logrará sanar su corazón y enfrentar su tratamiento con fuerza? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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