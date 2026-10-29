Valentina Valiente Capítulo 168: Elsa recibe una noticia inesperada sobre sus gemelos en el control prenatal

En un control prenatal, Elsa le comentó su preocupación al doctor: “Desde la mañana, yo no lo siento y eso me tiene preocupada”. El profesional le pidió calma para poder revisarla y ver el estado de sus gemelos. Al hacerlo, notó algo raro en el tamaño de los bebés y lo dijo con claridad: “Uno de los gemelos es ligeramente más pequeño que el otro, la diferencia es mayor en esta etapa, mayor de lo esperado”.

A pesar de ello, el doctor aseguró: “Nos estaríamos enfrentando a una complicación que nos obligaría intervenir antes de tiempo. Pero, tranquilos, no se preocupen, todavía no nos adelantemos a nada. Lo importante es que ambos están en buenas condiciones y sus corazones funcionan bastante bien”.

Un poco consternados, pero decididos a seguir cuidando a sus bebés, Elsa y Wilfredo aceptaron la noticia del doctor.

¿Qué pasará con los gemelos de Elsa en las próximas semanas? ¿La visión de Elsa tendrá relación con esta complicación? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!