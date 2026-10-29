Valentina Valiente Capítulo 168: Frida descubre la cámara oculta de Sandoval y lo saca de la casa de Edmundo

Sandoval entró al dormitorio de Edmundo y lo saludó: “Don Edmundo, Valentina y Lupe le mandan muchos abrazos. Fuerzas, yo sé que van a estar los tres juntos nuevamente”. Luego, volvió a revisar el estado de la cámara que había dejado la última vez para seguir vigilando.

De repente, Frida abrió la puerta y lo enfrentó: “¿Pensabas que no me había dado cuenta? (…) ¿Creías que le iba a hacer daño a Edmundo? Déjame decirte que si piensas eso, estás mal de la cabeza. Tú, la sarrapastrosa y la psicópata de Lupe, todos están enfermos”. Tras descubrir su secreto, pidió que sacaran a Sandoval y lo acompañaran hasta la puerta: “No vaya a ser que deje una camarita de recuerdo”.

Finalmente, Frida encontró la cámara oculta del celular, mientras Valentina y Lupe quedaron muy preocupadas al no tener cómo vigilar el estado de salud de Edmundo.

¿Cómo harán Valentina y Lupe para saber si Edmundo está bien? ¿Qué hará Frida ahora que descubrió el plan? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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