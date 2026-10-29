Valentina Valiente Capítulo 168: Macarena le pide a Ximena que la saque de la clínica de rehabilitación

Ximena fue a visitar a Macarena a su centro de rehabilitación y le expresó su alegría por verla mejor: “Tienes que poner la mejor actitud y cuando termines tu tratamiento, nos podemos ir de viaje y hacer un montón de cosas chéveres”. En esta escena de Valentina Valiente, como ya había pasado un buen rato con ella, le preguntó si deseaba algo para traerle en su próxima visita.

Maca respondió sin tapujos: “Quiero que me saques de acá como sea. Yo no necesito estar en esta clínica”. Sin embargo, Ximena le insistió en que debía cumplir con su tratamiento por su propio bienestar. Finalmente, Maca le advirtió: “Si eres mi amiga de verdad, me vas a sacar de acá”, dejando en intriga la decisión que tomaría Ximena.

¿Ximena se atreverá a sacar a Macarena de la clínica? ¿Macarena realmente está lista para dejar su tratamiento? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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