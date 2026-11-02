Valentina Valiente Capítulo 170: Edmundo despierta justo cuando iban a inyectarle el medicamento de Frida

La enfermera de Edmundo estuvo preparando el inyectable con el medicamento que dejó Frida. Cuando estuvo a punto de suministrarlo, una de las gemelas llegó a la habitación y se dio cuenta de que Edmundo había abierto los ojos, lo que la hizo gritar. El susto provocó que la enfermera soltara el inyectable y que cayera al suelo.

La primera reacción de las gemelas fue llamar a Frida para contarle la impactante noticia. Mientras tanto, la enfermera solo atinó a desechar el inyectable con el fármaco de Frida, diciendo: “Este medicamento está contaminado”. Luego le preguntó: “Señor, ¿me escucha?”, mientras Edmundo miraba a su alrededor, intentando tomar conciencia de lo que estaba pasando.

¿Qué hará Frida cuando se entere de que Edmundo despertó? ¿La enfermera guardará el secreto del medicamento? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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