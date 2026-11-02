Perú y China firman alianza estratégica para investigar la civilización Caral

El Ministerio de Cultura del Perú concretó la firma de un Convenio Marco de Cooperación Técnica Internacional junto al Centro Nacional de Arqueología de la Administración Nacional del Patrimonio Cultural de la República Popular China. Este acuerdo binacional busca potenciar las labores de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio perteneciente a la civilización Caral, desarrollada entre los años 3000 y 1800 a. C.

La ejecución del proyecto estará a cargo de la Zona Arqueológica Caral, entidad que funciona como la Unidad Ejecutora 003 del sector Cultura. Mediante este mecanismo se realizarán prospecciones, excavaciones científicas en los yacimientos del periodo y análisis especializados de las muestras halladas en los sitios arqueológicos.

Adicionalmente, el convenio establece el uso de herramientas tecnológicas avanzadas para examinar los descubrimientos y facilitar la transferencia de metodologías de trabajo. El plan contempla el desarrollo de publicaciones conjuntas, la difusión de evidencias científicas y la formación técnica de profesionales de ambas naciones.

INTERCAMBIO ACADÉMICO Y TECNOLÓGICO

Las instituciones participantes promoverán el intercambio académico mediante la asistencia de especialistas a seminarios y encuentros internacionales. Del mismo modo, se formularán proyectos integrales enfocados en la aplicación de nuevas tecnologías para la protección patrimonial.

Durante la sesión oficial participaron Qiao Yunfei, viceadministrador de la institución patrimonial china, junto al investigador Sheng Wei y el consejero cultural Zhao Xiaoming. Por la parte peruana asistió Ruth Shady Solís, directora de la Zona Arqueológica Caral, quien expuso los avances logrados tras 32 años de trabajo en doce centros urbanos.

La titular de la Zona Arqueológica Caral entregó material bibliográfico especializado a los delegados asiáticos con el fin de difundir el valor global del sitio. Finalmente, se precisó que esta alianza mantendrá una vigencia de cinco años, con opción a ser renovada tras su culminación.