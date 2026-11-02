Valentina Valiente Capítulo 170: Frida se preocupa tras ser informada de la captura de Rodrigo

El comandante Pizarro llamó a Frida y primero preguntó por Edmundo, deseándole una pronta recuperación. Luego, le informó una impactante noticia: “Interpol logró capturar a Rodrigo en las Islas Canarias y el proceso de extradición ya está en marcha. Si todo sale muy bien, según lo previsto, estará llegando el día de mañana a Lima. Inmediatamente, será puesto a disposición de la justicia, iniciando un proceso en su contra”.

Frida quedó totalmente callada y solo atinó a agradecer por la información. Así, se quedó preocupada por todas las cosas que venían jugando en su contra y que podían arruinar su plan contra Edmundo.

¿Rodrigo contará todo lo que sabe cuando llegue a Lima? ¿Frida logrará frenar lo que viene en su contra? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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