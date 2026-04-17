Valentina Valiente capítulo 31: Una noche de fiesta se convierta en una posible amenaza para Jenny

La noche que debía ser de celebración se convierte en un peligro latente. Jenny llega a la discoteca sin imaginar que uno de los guardias del lugar es nada menos que el sujeto involucrado en el asalto donde Bryan fue baleado y quedó en coma.

Mientras ella avanza sin sospechas, él la reconoce de inmediato y revive el violento episodio. “Su flaca acaba de entrar”, le comenta al otro atacante con nerviosismo, confirmando que sabe perfectamente quién es. Sin embargo, la situación toma un giro inquietante: Jenny no logra identificarlo, quedando expuesta sin saberlo. El ambiente se vuelve tenso, ya que el agresor se mantiene alerta, evaluando si ha sido descubierto.

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