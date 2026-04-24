Valentina Valiente capítulo 36: ¡La pulsera que revela un poderoso secreto!

La historia alcanza uno de sus momentos más emotivos cuando Don Edmundo finalmente encuentra la respuesta que buscó durante años. Tras escuchar la confesión de Valentina sobre su vida, y ella mencionar que solo conserva una pulsera de su infancia, él decide pedirle que la traiga, sin imaginar el impacto que tendría.

Al verla, todo encaja. “Yo le regalé una idéntica a Gracia María cuando cumplió siete años”, afirma conmovido, al reconocer no solo el diseño, sino también las iniciales grabadas. La evidencia es irrefutable: esa pulsera es el vínculo que confirma que Valentina es su nieta perdida.

La emoción se desborda. “Después de quince años… mi nieta”, expresa Don Edmundo mientras la abraza, sin poder contener las lágrimas. El reencuentro marca el final de una larga espera y el inicio de una nueva etapa para ambos.

Después de tanto tiempo, cuando la esperanza parecía perdida, la verdad finalmente sale a la luz.

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