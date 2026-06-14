El voto extranjero que cambió la elección: cómo los peruanos en el exterior inclinaron la balanza

En estas Elecciones Generales 2026 durante la segunda vuelta, el voto de los peruanos en el extranjero fue el protagonista de una de las contiendas más ajustadas en los últimos tres gobiernos, lo que ha generado un peso determinante para definir si Keiko Fujimori o Roberto Sánchez pasan al sillón de Pizarro. Sin embargo, este proceso, como los últimos, ha generado cuestionamientos. En esta nota de Punto Final, conoce cómo se está debatiendo la elección presidencial.

Con más del 95% de las actas del exterior procesadas, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtuvo 185.687 votos, lo que equivale al 63.3% de las mesas de votación en el exterior.

Roberto Sánchez, por su parte con Juntos por el Perú, alcanzó 107.253 votos en el extranjero, lejos por 78 mil votos de su contrincante política.

Funcionarios, como el embajador Pedro Bravo, y la exsecretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), señalan que, al igual que ocurrió en elecciones anteriores (como la del 2021) con el voto rural, en esta ocasión el voto extranjero tuvo el peso definitivo.

La importancia del voto extranjero

Queda en evidencia que, gracias a los votos en el extranjero, la candidata Keiko Fujimori logró recuperar el primer puesto en el conteo nacional. Esta actualización levantó sospechas por parte de Juntos por el Perú quienes realizaron reclamos por presuntas irregularidades con la llegada de actas desde Argentina con la suspensión del sistema de digitalización utilizado, parcialmente, durante la primera vuelta.

Frente a los cuestionamientos, el Ministerio de Relaciones y Exteriores explicó el porqué de los retrasos y que la cadena de custodia de las actas fue respetada en todo momento bajo los marcos de la ley. Según indica el canciller Pedro Bravo, el material electoral fue trasladado mediante valijas diplomáticas por aire y la Oficina Nacional de Procesos Electorales no indicó ninguna observación, lo que garantiza la integridad de los votos.

Las demoras se debieron a que hubo retrasos por parte de la única empresa de viajes aéreos apta para el traslado de las valijas. Solo en la jurisdicción de Buenos Aires, se movilizaron 60 maletas correspondientes a 233 mesas de sufragio.

Los resultados muestran que la mayor influencia del voto exterior se concentró en América, seguida por Europa, donde residen importantes comunidades peruanas. En casi todas las regiones del mundo, Keiko Fujimori obtuvo una ventaja significativa sobre Roberto Sánchez. Mientras continúan revisándose las actas observadas, una conclusión ya parece innegable: los peruanos que viven fuera del país terminaron desempeñando un papel clave en la definición del futuro político del Perú.

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