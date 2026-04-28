Valentina Valiente capítulo 38: ¡Frida queda en SHOCK ante la revelación!

Frida recibe una información inesperada que podría alterar sus próximos movimientos. Las gemelas, siempre atentas a todo lo que ocurre en la mansión, escucharon a escondidas la conversación entre Don Edmundo y su abogada justo cuando ella se retiraba de la casa.

Sin perder tiempo, fueron a contarle a Frida lo que oyeron. Según revelaron, la abogada dejó en claro que Valentina, la nieta de Edmundo quedaría protegida. Sin embargo, lo que más impactó a Frida fue otro detalle: la recomendación de que Edmundo se case bajo el régimen de separación de bienes.

La noticia no cayó nada bien. Frida quiso saber de inmediato cuál había sido la reacción de Edmundo, pero las gemelas aseguraron que él solo agradeció el consejo y no dio mayores señales.

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