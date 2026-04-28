Valentina Valiente capítulo 38: ¡Una prueba de ADN podría cambiar la vida de Valentina para siempre!

En Valentina Valiente, Edmundo no quiere perder más tiempo. Luego de enterarse de que Valentina, la joven que trabajó durante meses en su casa, podría ser en realidad su nieta desaparecida hace 15 años, decide dar un paso decisivo para protegerla legalmente.

Convencido de que debe asegurarle un futuro estable, Edmundo consulta con su abogada para convertirla en heredera. Sin embargo, recibe una noticia clave: primero deberán someterse a una prueba de ADN que confirme el vínculo familiar. Solo así podrá reconocerla legalmente, cambiar sus documentos y darle el apellido Echegaray.

El empresario también se muestra preocupado por su próxima boda con Frida, quien no ve con buenos ojos a Valentina. Por eso busca la manera de repartir su herencia de forma justa entre ambas.

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