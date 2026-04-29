Valentina Valiente capítulo 39: ¡Lupe aconseja y reclama a Bryan por alejarse de Jenny!

Bryan intenta convencerse de que está tomando la mejor decisión al alejarse de Jenny, pero su madre no está dispuesta a quedarse callada. Lupe le deja en claro que no se trata solo de orgullo, sino de una oportunidad que podría perder para siempre.

Además, le revela que sabe perfectamente lo que está pasando con Jenny y lo confronta: ¿realmente quieres renunciar a alguien que te quiere de verdad? Para ella, no hay dudas. Jenny ha demostrado estar presente en los momentos más difíciles, cuidándolo y acompañándolo sin importar su estado.

Bryan, aún inseguro por su proceso de recuperación tras el coma, insiste en que la situación es más compleja. Siente que no puede ofrecerle una relación “normal” y teme que lo que ella siente sea más compasión que amor. Sin embargo, Lupe no compra esa idea y lo aterriza con una advertencia clara.

“Ten cuidado”, le dice, recordándole que Jenny es una mujer valiosa y que no va a esperar eternamente.

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