Valentina Valiente capítulo 39: ¡Valentina le dice a Don Edmundo que él también es su familia!

Valentina decide sincerarse con Don Edmundo y poner en palabras el conflicto que lleva dentro. Tras descubrir su verdadera identidad, la joven reconoce que fue injusta al marcar distancia, pero también deja en claro que su historia no empieza ni termina ahí.

Conmovida, Valentina admite que, aunque ahora sabe de dónde viene, no puede dejar atrás a quienes estuvieron con ella cuando no tenía nada: su abuela y sus hermanitos, a quienes considera su responsabilidad. Para ella, abandonarlos sería repetir el mismo dolor que marcó su infancia.

Lejos de generar rechazo, su decisión emociona profundamente a Don Edmundo. Valentina no elige entre una familia u otra, sino que propone algo más grande: construir un nuevo vínculo donde ambos mundos puedan convivir. Está dispuesta a dividir su tiempo, a conocer su historia y, al mismo tiempo, mantenerse firme junto a quienes siempre dependieron de ella.

El abrazo entre ambos sella este nuevo comienzo.

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