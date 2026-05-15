Valentina Valiente capítulo 50: ¡Alejandro enfrenta a su tío y defiende a Valentina pese a las amenazas legales!
El conflicto por el video de Valentina sigue creciendo y ahora Alejandro queda atrapado entre su familia y el amor que siente por ella. El alcalde llega decidido a imponer condiciones: no denunciará a Valentina por difamación solo si ella se retracta públicamente de todo lo que dijo sobre la discriminación contra sus hermanitos.
Sin embargo, Alejandro deja en claro que eso jamás ocurrirá. El joven asegura que conoce perfectamente a Valentina y que ella no se retractará porque habló desde la verdad y la indignación. Además, sorprende aún más al admitir que tampoco piensa pedirle que lo haga, enfrentándose directamente a su propio tío.
Lejos de calmarse, el alcalde responde con dureza y amenaza con enviar a sus abogados contra Valentina si no tienen pruebas que sustenten sus acusaciones. Pero Alejandro contraataca revelando un dato que cambia completamente el panorama: Valentina es la nieta de Don Edmundo Chegaray y contará con todo su respaldo legal.
Sin embargo, eso no impide que tome una drástica decisión. Molesto por haber tomado partido por Valentina, le anuncia que ya no continuará trabajando con él en el proyecto de la municipalidad, dejando claro que la tensión familiar acaba de explotar.
