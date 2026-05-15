Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Karol G venció a Ángela Carrasco y defendió su silla de consagrada!

Karol G tuvo que defender su silla frente a Ángela Carrasco. La retadora recordada por su paso en 2017, regresó decidida a quedarse en el programa y sorprendió desde su video de presentación al asegurar que venía “a competir de verdad”.

Ángela Carrasco eligió enfrentarse directamente a Karol G, dejando claro que quería una “pelea de mujeres” sobre el escenario. Con una interpretación cargada de sentimiento y dramatismo, buscó conquistar al jurado con uno de los temas más intensos de la artista.

Tras su presentación, el jurado destacó el enorme parecido vocal que consiguió en el inicio de la canción. Incluso, se llegó a mencionar que era “la imitadora con el timbre más parecido” que habían escuchado de Ángela Carrasco. Sin embargo, también señalaron algunas dificultades en los agudos y ciertos problemas de afinación durante el coro.

Por su parte, Karol G salió al escenario mostrando una faceta mucho más dulce y melódica. El jurado resaltó que esta versión más relajada y emocional del personaje permitió que la imitadora encontrara mayor cercanía con la voz original, especialmente en las partes suaves y románticas del tema.

Los comentarios hacia la consagrada fueron positivos y coincidieron en que esta presentación estuvo mucho mejor trabajada que la anterior. Además, destacaron que las canciones melódicas favorecen más su interpretación, ya que le permiten controlar mejor la potencia natural de su voz y acercarse al timbre delicado de Karol G.

Finalmente, llegó el momento decisivo de la noche y el jurado votó de manera unánime por Karol G, quien logró mantenerse en competencia y conservar su silla de consagrada.

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