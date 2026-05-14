Valentina Valiente capítulo 50: ¡Hermanitos de Valentina son detenidos y discriminados por serenazgo!

Momentos de desesperación vivieron los hermanitos de Valentina luego de ser intervenidos por agentes de serenazgo mientras se encontraban jugando tranquilamente en un parque con sus scooters.

Según relataron los menores, los serenos comenzaron a tratarlos como delincuentes únicamente por su apariencia y por venir de una zona más humilde, generando miedo entre los niños.

Aunque algunos agentes intentaron calmar la situación, otros insistían en “limpiar el distrito de indeseables”, provocando aún más temor en los pequeños, quienes terminaron siendo subidos a una camioneta de serenazgo pese a no haber cometido ningún delito.

Desesperados, los hermanitos lograron comunicarse con Valentina para pedirle ayuda. Apenas recibió la llamada, ella fue inmediatamente hasta la comisaría para saber qué estaba ocurriendo.

Al reencontrarse con sus hermanos, los niños le contaron que los habían llamado delincuentes y que solo estaban jugando cuando fueron intervenidos.

Sin embargo, hay un detalle que podría cambiarlo todo: una persona estuvo grabando toda la intervención desde el inicio y registró el momento exacto en que Valentina llegó a reclamar por lo sucedido.

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