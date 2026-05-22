Valentina Valiente capítulo 56: ¡Gabriel enfrenta a Bryan por terminar con Jenny! “¿Vas a respetar su decisión?”

Gabriel decidió dar un paso inesperado tras enterarse de que Bryan terminó su relación con Jenny por no aceptar que trabajara junto a él en “Perro Calato”. Lejos de quedarse al margen, el joven buscó a Bryan para hablar cara a cara y pedirle que reconsidere su decisión.

Aunque el encuentro empezó tenso, Gabriel fue directo al punto y dejó claro que entre él y Jenny ya no existe nada sentimental. “Mi interés acá es estrictamente comercial”, aseguró, intentando despejar cualquier duda sobre sus verdaderas intenciones.

Además, defendió el proyecto que ambos han construido y el esfuerzo de Jenny por sacar adelante un sueño propio. Para Gabriel, no era justo que ella tuviera que escoger entre el amor y una oportunidad laboral que podría cambiarle la vida. “Mi pregunta es, ¿tú vas a respetar su decisión o la vas a seguir chantajeando con que deje el sueño de tener la empresa propia?”, lanzó, dejando a Bryan sin palabras.

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