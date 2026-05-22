Valentina Valiente capítulo 56: ¡Edmundo enfrenta a Frida por ocultarle su deuda millonaria!

La relación entre Edmundo y Frida atraviesa uno de sus momentos más delicados. Luego de encontrar unos documentos bancarios ocultos, el empresario descubrió que su prometida enfrenta una enorme deuda y que incluso ya había realizado un fuerte pago para evitar perder su casa.

Aunque Frida intentó explicarle que no quiso involucrarlo en sus problemas económicos, Edmundo no pudo ocultar su decepción. “Entre nosotros no debía haber secretos”, le reclamó, visiblemente afectado. La situación empeoró cuando él cuestionó de dónde consiguió 175 mil soles para cubrir parte de la deuda, despertando aún más sospechas.

Frida aseguró que vendió joyas, cuadros y otras pertenencias para salir adelante, además de culpar a su exesposo por los problemas que arrastra desde hace años. Sin embargo, las dudas de Edmundo fueron más fuertes, sobre todo después de las advertencias que ya había recibido sobre las verdaderas intenciones de ella.

“Ya no sé si te conozco. Y además, ya no sé si quiero casarme contigo”, soltó Edmundo, dejando a Frida completamente devastada. Aunque ella intentó detenerlo y le rogó que no se fuera, él decidió marcharse solo para pensar, dejando en el aire el futuro de su relación.

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