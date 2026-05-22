Valentina Valiente capítulo 56: ¡Óscar reaparece y pone a Frida contra las cuerdas frente a Edmundo!
Óscar, el exchofer de Edmundo, llegó hasta la obra donde trabaja el empresario para contarle acerca de un descubrimiento que habia hecho sobre Frida.
Según el excolaborador, Frida no sería quien aparenta y estaría atravesando una fuerte crisis económica. Incluso, aseguró haber visto cómo intentaba vender antigüedades y joyas en distintos lugares. “La señora necesitaba plata, por eso se quedó con esa joya para venderla”, afirmó Óscar, dejando entrever que Frida podría estar escondiendo mucho más de lo que parece.
Sin embargo, lejos de creerle, Edmundo reaccionó con furia y defendió a su prometida. El empresario sospechó que todo podría tratarse de una manipulación y no dudó en enfrentarlo. “No te permito que calumnies a Frida”, le respondió tajantemente antes de pedirle que se retirara.
Aun así, Óscar insistió hasta el final y lanzó una advertencia que podría sembrar dudas en Edmundo: “Investigue, don Edmundo”.
