Valentina Valiente capítulo 56: ¡Valentina estalla en celos al descubrir mensajes de Alejandro a Macarena!

El romance entre Valentina y Alejandro atraviesa un momento incómodo luego de que la joven descubriera las interacciones de su pareja en las redes de su ex.

Todo comenzó cuando Valentina mencionó que Macarena la ayudaría con el vestuario y maquillaje para el matrimonio de Edmundo y Frida. Aunque al inicio parecía una conversación normal, la situación empeoró cuando decidió enseñarle el Instagram de Macarena donde habia un comentario de Alejandro que no pasó desapercibido. “La belleza comienza en el momento en el que decides ser tú misma. Tú la tienes, Maca. Se nota”, leyó Valentina, visiblemente afectada.

Lejos de quedarse callada, la joven encaró a Alejandro y no ocultó sus celos. “¿Qué es eso? Me parece que estás piropeando a tu ex”, le reclamó, dejando claro que la presencia de Macarena sigue siendo un tema sensible en su relación.

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