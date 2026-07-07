Cancillería evacúa a tres adultos mayores tras terremotos en Venezuela | FOTOS

La Cancillería informó, a través de sus redes sociales, que logró la evacuación de tres adultos mayores peruanos desde la zona más afectada por los dos terremotos —de magnitud 7,2 y 7,5— que han enlutado a Venezuela. La gestión estuvo a cargo de la Sección de Intereses del Perú en Caracas.

Los tres connacionales retornaron al Perú durante la madrugada, tras una escala en Bogotá. A su arribo, fueron atendidos por personal de la Cancillería y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), entidad que además alojó a uno de ellos, cuyos familiares residen en el interior del país.

“A su arribo a Lima también fueron atendidos por personal de Cancillería y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables entidad que alojó a uno de ellos, cuyos familiares viven en el interior del país”, informó la Cancillería a través de su cuenta oficial en X.

7, 2026

UN CUARTO PERUANO NO PUDO SER EVACUADO

Un cuarto ciudadano peruano, de 91 años, no pudo ser trasladado debido a causas de fuerza mayor. La Cancillería precisó que se le viene brindando la asistencia consular necesaria y que continúa con las gestiones para lograr, a la brevedad, la evacuación de menores de edad peruanos que aún permanecen en la zona afectada.

BALANCE DE LA TRAGEDIA EN VENEZUELA

Las cifras reportadas por las autoridades venezolanas confirman el carácter destructivo del doble terremoto:

Más de 3.500 fallecidos

16.740 heridos

17.854 personas que perdieron sus viviendas

VIDEO RECOMENDADO