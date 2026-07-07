Puente Santa Rosa que dará acceso al aeropuerto Jorge Chávez enfrenta riesgo de retrasos

La Contraloría General alertó que el Puente Santa Rosa, infraestructura que será el acceso definitivo al aeropuerto internacional Jorge Chávez, enfrenta un déficit financiero que podría generar sobrecostos, arbitrajes y retrasos en la culminación de la obra.

Según el informe de control, Provías Nacional cuenta con un saldo disponible de S/ 24,6 millones, pese a que el presupuesto requerido entre junio y diciembre de 2026 asciende a S/ 156 millones.

El organismo de control señaló que las gestiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para obtener recursos adicionales aún no habían recibido respuesta.

Además, advirtió retrasos en actividades clave del proyecto, como los estudios de geología y geotecnia y el plan de desvíos de tránsito.

La Contraloría también alertó sobre la acumulación de escombros en la zona de obra y la demora en la conformación del mecanismo de resolución de conflictos entre las partes.

El Puente Santa Rosa forma parte de la Vía Expresa Santa Rosa y tiene una inversión superior a los US$ 171 millones, con fecha prevista de culminación para julio de 2028.

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