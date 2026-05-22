Valentina Valiente capítulo 56: ¡Valentina queda incómoda! Frida critica su look y hasta su maquillaje!

Valentina acudió a casa de Edmundo para ver a Macarena y probarse el vestido que lucirá en la boda de Frida y su abuelo. Todo marchaba bien mientras ambas revisaban detalles del look y el vestido parecía quedar perfecto. Sin embargo, la tranquilidad terminó cuando Frida apareció y comenzó a lanzar comentarios que dejaron incómoda a Valentina.

“Vas a tener que hacer un poquito de dieta si quieres que ese vestido te quede bien el sábado”, le dijo Frida sin filtros, sorprendiendo incluso a Macarena. Pero eso no fue todo. La futura esposa de Edmundo también cuestionó los zapatos que usaría y sugirió que evitara escoger algo “que choque” con el vestido.

La situación se tensó aún más cuando Valentina comentó que Jenny la maquillaría para el gran día. Frida no dudó en rechazar la idea: “Nada de Jenny, nada de barrio”, dejando clara la imagen sofisticada que quiere proyectar en la boda.

Pese a la incomodidad, Macarena intentó suavizar el momento y aseguró que ambas se arreglarían juntas para el gran evento.

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