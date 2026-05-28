Valentina Valiente capítulo 60: ¡Edmundo teme que el asesino de su familia haya regresado!

Edmundo atraviesa uno de los momentos más angustiantes de su vida. Luego de recibir una misteriosa carta con amenazas el mismo día de su boda con Frida , el empresario decidió acudir al comandante Jiménez para descubrir quién está detrás del inquietante mensaje.

Sin embargo, las noticias no fueron alentadoras. Según explicó el oficial, el sobre fue cuidadosamente manipulado para no dejar rastros. “No hemos encontrado ninguna huella digital ni rastro de ADN. El que envió esto sabe perfectamente lo que estaba haciendo”, le explicó a Edmundo.

La investigación tampoco logró identificar al responsable mediante las cámaras de seguridad. Aunque el sobre llegó hasta la puerta de su casa, solo se vio a un sujeto en una moto sin placa y usando casco, lo que complica cualquier intento de reconocimiento.

Preocupado, Edmundo confesó sentir que alguien quiere seguir haciéndole daño y no pudo evitar hacerse la pregunta que lo atormenta desde hace años: si la persona que envió la amenaza podría ser la misma que acabó con su familia hace 15 años.

“¿Cree que la misma persona que me envía estas amenazas es la que mató a mi familia?”, preguntó con evidente temor. Ahora, la gran incógnita es si finalmente podrá encontrar respuestas o si el pasado volverá a perseguirlo.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!