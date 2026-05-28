Valentina Valiente capítulo 60: ¡Leo casi toma una decisión fatal pero Jenny y Rocky lo detienen a tiempo!

Leo protagonizó uno de los momentos más impactantes y emotivos. Al estar consumido por la culpa y la desesperación, llegó hasta el borde de un acantilado dispuesto a acabar con todo.

Al enterarse de lo sucedido, Jenny y Rocky fueron a buscarlo desesperadamente. Al encontrarlo al borde del precipicio, ambos intentaron convencerlo de no tomar una decisión irreversible. “¡Papá, no lo hagas, por favor!”, gritó Jenny entre lágrimas, mientras Rocky también intentaba hacerlo reaccionar.

Leo, completamente quebrado, aseguró que sentía que ya no le quedaba nada y que había sido “una carga” para sus hijos. Sin embargo, Jenny se negó a rendirse y le recordó que todavía tenía una familia que lo necesitaba. “¡Yo te necesito! ¡Mi hermano también te necesita!”, le dijo conmovida.

Pero el momento más desgarrador llegó cuando Jenny le pidió que se diera a sí mismo la misma oportunidad que ella ya le había dado. “Si yo te di una segunda oportunidad, tú también dátela”, le suplicó. Finalmente, las palabras de sus hijos lograron tocar el corazón de Leo, quien decidió retroceder y abrazarlos en medio de lágrimas.

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