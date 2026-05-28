Valentina Valiente capítulo 60: ¡Rocky sorprende a todos y da el primer paso para aceptar a Wilfredo y Kathy!

El cumpleaños de Elsa se convirtió en un momento clave para la relación entre las dos familias. Aunque Rocky llegó a la reunión en casa de Wilfredo más por obligación que por entusiasmo, terminó sorprendiendo a todos con una actitud que nadie esperaba.

Mientras compartían la cena, Kathy no ocultó la ilusión que le genera imaginar una gran familia junto a Elsa, Jenny y Rocky. En medio de bromas y anécdotas, el ambiente parecía relajarse poco a poco, pese a la resistencia inicial del joven.

Todo cambió cuando Rocky, quien mantiene un rechazo hacia la relación entre su mamá y Wilfredo, hizo un comentario inesperadamente positivo sobre la comida. “Sí, está bueno”, dijo.

La reacción no tardó en llegar. Kathy se emocionó al escuchar el elogio y lo tomó como una señal de esperanza para el futuro.

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