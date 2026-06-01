Valentina Valiente capítulo 62: ¡Alejandro cae en el juego de Macarena y la llama tras video que desató dudas en él!

Macarena volvió a convertirse en el centro de la polémica luego de publicar un video en redes sociales donde reflexionaba sobre cómo, a veces, las personas intentan hacer algo con buena intención y todo termina saliendo al revés. Aunque no mencionó nombres, el mensaje no pasó desapercibido para Alejandro.

El joven, preocupado por la reciente discusión que tuvo con Valentina, sintió que el video podía estar relacionado con ellos. Un día antes, Macarena le había dado consejos sobre cómo tratar a Valentina, asegurando que estaba atravesando un momento sensible. Sin embargo, aquellas palabras terminaron desencadenando una pelea entre la pareja.

Intrigado, Alejandro decidió llamarla para aclarar sus dudas. Durante la conversación, le confesó que el contenido que publicó le pareció una “coincidencia increíble” por todo lo ocurrido recientemente. Macarena, por su parte, negó que el video estuviera dedicado a algo en específico y aseguró que solo estaba expresando lo que sentía.

Pero la situación tomó un giro inesperado cuando Alejandro le reveló que Valentina no quiere que él siga hablando con ella. A lo que Macarena adoptó un tono vulnerable y terminó culpándose por los problemas entre ambos: “Me duele saber que soy un problema entre ustedes”, dijo.

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