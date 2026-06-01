Valentina Valiente capítulo 62: ¡Leo toma drástica decisión y se regresa a los Estados Unidos!

Leo volvió a dejar en shock a su familia con una noticia inesperada. Luego de intentar reconectar con Jenny y Rocky tras 12 años de ausencia, el padre de familia anunció que regresará a Estados Unidos en busca de una nueva oportunidad laboral.

Aunque aseguró que le duele alejarse nuevamente, Leo explicó que las oportunidades económicas en Perú no son suficientes y que necesita trabajar fuera para poder ayudarlos. “Yo quisiera quedarme aquí en Perú con ustedes, cerca de ustedes. Pero las chambas que me ofrecen aquí pagan muy poco”, confesó frente a sus hijos.

La noticia golpeó especialmente porque, años atrás, Leo ya había partido al extranjero y desapareció de la vida de Jenny y Rocky, dejando heridas que aún no terminan de sanar. Esta vez, sin embargo, prometió que su intención es distinta: ahorrar dinero y construir un mejor futuro para ellos.

“Ya compré mi pasaje”, reveló, dejando claro que la decisión ya estaba tomada. Incluso intentó dejarles parte del dinero que le quedaba antes de partir.

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