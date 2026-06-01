Valentina Valiente capítulo 62: ¡Valentina discute con Alejandro por Macarena y se va furiosa!

La relación entre Valentina y Alejandro atravesó uno de sus momentos más tensos. Lo que inició como una tranquila conversación para entenderse mejor, terminó convirtiéndose en una fuerte discusión por la presencia de Macarena en la vida de Alejandro.

Durante una comida juntos, Valentina encaró a su novio por continuar hablando con su ex, incluso después de todos los conflictos que ha generado entre ellos. “Es increíble que no puedas entender lo que me molesta”, le reclamó, dejando en claro que la situación ya había sobrepasado sus límites.

Sin embargo, Alejandro no estuvo de acuerdo con ella y defendió su postura. Para él, Macarena ha cambiado y merece una oportunidad. Incluso llegó a asegurar que Valentina estaba haciendo “una escena de celos ridícula”, comentario que solo empeoró las cosas entre ambos.

Aunque intentaron conversar y encontrar una solución, ninguno logró ceder. Mientras Alejandro insistía en arreglar las cosas, Valentina sintió que no estaban llegando a ningún acuerdo y tomó una drástica decisión: levantarse de la mesa y marcharse del restaurante.

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