Valentina Valiente capítulo 62: ¡Valentina ya no sabe si seguir con Alejandro!

Valentina y Alejandro atraviesan uno de sus momentos más difíciles. Luego de una fuerte discusión relacionada con Macarena, la joven no pudo ocultar el dolor que siente y confesó a Jenny que teme que todo termine para siempre.

“Me siento muy triste, de verdad. Me dolió la panza toda la noche, en la mañana no tengo apetito”, confesó Valentina, dejando en evidencia cuánto le afectó la pelea con Alejandro. Aunque aseguró que no quiere terminar la relación, también reconoció que cada vez siente más difícil encajar en el mundo de su pareja.

La joven siente que ambos viven realidades completamente distintas y que eso ha comenzado a pesar en su relación. “Yo trato de meterme a su mundo, de acoplarme, hago todo lo que puedo, pero no puedo, amiga, es bien difícil”, expresó con tristeza.

Jenny intentó tranquilizarla y le recordó que los problemas pueden solucionarse conversando, además de aconsejarle que acerque más a Alejandro a San Jerónimo para que conecte mejor con su entorno y su gente. Sin embargo, las dudas ya están sembradas en el corazón de Valentina.

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