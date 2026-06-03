Valentina Valiente capítulo 64: ¡Susana compara a Valentina con Macarena!

Las tensiones siguen creciendo alrededor de Valentina luego del incómodo momento que protagonizó durante el matrimonio de Edmundo y Frida. Esta vez, Susana decidió sincerarse con Alejandro y admitirle que ya no ve con buenos ojos su relación.

Aunque Alejandro intentó justificar a Valentina y aseguró que cualquiera puede equivocarse, su madre dejó en claro que ya perdió la confianza en ella. Incluso recordó que no sería la primera vez que ocurre una situación problemática.

Lo que más sorprendió fue que Susana terminó comparando directamente a Valentina con Macarena. Según explicó, recientemente estuvo con ella y quedó impactada por el cambio que ha tenido. “La vi amable, linda, sensata y centrada”, comentó, dejando entrever que ahora tiene una mejor imagen de la ex de Alejandro.

La conversación incomodó por completo al joven arquitecto, quien no dudó en enfrentar a su madre al sentir que prácticamente estaba insinuando que debería volver con Macarena. Sin embargo, Susana aclaró que no intenta intervenir en su vida sentimental, aunque confesó que le preocupa el futuro de su hijo junto a Valentina. “Me da miedo que esa chica te arruine la vida”, expresó finalmente, dejando a Alejandro completamente afectado.

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