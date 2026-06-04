Valentina Valiente capítulo 65: ¡Jenny revela el embarazo de Rita a Bryan!

Mientras compartían un momento a solas, Jenny terminó revelándole a Bryan lo que está pasando Rita. La conversación comenzó de manera inesperada cuando Jenny le advirtió que tenía una noticia difícil de creer. “No sabes, no tienes ni idea de lo que te voy a contar”, le dijo antes de soltar la bomba: “Rita está embarazada”.

La sorpresa de Bryan fue inmediata, pero el impacto fue aún mayor cuando descubrió quién es el padre del bebé. “¿Y no sabes quién es el papá? ¡Rocky!”, reveló Jenny, dejando a ambos procesando la inesperada noticia.

Lejos de alegrarse, Jenny no pudo evitar preocuparse por el futuro de la pareja. Incluso cuestionó duramente la madurez de su hermano para asumir una responsabilidad tan importante. “¿Rocky? Esa persona que no aporta ni un sol en la casa, que mi mamá le hace absolutamente todo, que es un vago, que no tiene futuro”, comentó indignada.

Sin embargo, Bryan intentó ver el lado positivo de la situación y señaló que la llegada de un hijo puede cambiar la vida de una persona. “A veces la gente cambia cuando llegan los hijos, a veces los chibolos te ayudan a sentar cabeza, a priorizar otras metas”, sostuvo con optimismo.

A pesar de ello, Jenny no pareció muy convencida y continuó preocupada por las consecuencias que esta noticia podría traer para todos. Incluso imaginó cómo reaccionará Elsa cuando se entere de que Rocky será padre.

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