Valentina Valiente capítulo 67: ¡El chantaje a Frida que amenaza con destruir su matrimonio!

La situación de Frida se complica cada vez más. Tras descubrir que el dueño de la tienda de antigüedades tiene en su poder un video capaz de destruir su relación con Edmundo, Frida decidió enfrentarlo e intentar llegar a un acuerdo.

Frida buscó convencer al hombre de que le diera más tiempo para reunir el dinero que le exige, pero él se mostró inflexible desde el primer momento. “Ahora necesito, como una cuestión de vida o muerte, 20.000 dólares”, le advirtió sin rodeos.

Cuando Frida le recordó que anteriormente habían hablado de otras condiciones, el sujeto dejó claro que ella ya no tiene margen para negociar. Incluso le recordó las declaraciones comprometedoras que quedaron registradas en el video donde hablaba de la fortuna de Edmundo.

“Tú dijiste que para ti era sencillo conseguir ese dinero, que a ese viejo le podías sacar la cantidad de plata que sea y él no se iba a dar cuenta. Lo tengo grabado ahí”, le recalcó, utilizando la grabación como principal arma de presión. Acorralada, Frida solo pudo pedir más tiempo, pero la respuesta fue aún más amenazante. El hombre le advirtió que, si no cumple con lo exigido, enviará el material directamente a Edmundo. “Ese video puede llegar al celular del señor Echegaray y no le va a gustar lo que dices ahí y mucho menos cómo te expresas de él”, sentenció.

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