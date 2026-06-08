Valentina Valiente capítulo 67: ¡El secreto de Frida podría salir a la luz tras inesperado chantaje!

Cuando Frida pensaba que había dejado atrás sus problemas, una nueva amenaza volvió a sacudir su tranquilidad. El hombre que le viene exigiendo dinero decidió subir la cantidad y le envió una prueba que podría destruir todo lo que ha construido junto a Edmundo.

Mientras conversaba tranquilamente con Don Edmundo, Frida recibió un inquietante mensaje. Se trataba de un video grabado tiempo atrás, en el que ella hablaba sin filtros sobre la fortuna de Edmundo y los beneficios económicos que esperaba obtener de esa relación.

En las imágenes, Frida no ocultaba sus intenciones. “Él tiene muchísimo dinero, ¿y quién lo va a manejar? ¡Yo!”, se le escucha decir. Incluso aseguraba que podría obtener grandes sumas sin que él lo cuestionara: “Yo voy a poder sacar cientos, cientos, trescientos. A él no le va a importar”.

La grabación dejó a Frida completamente impactada, ya que confirma precisamente las sospechas que durante mucho tiempo tuvieron Lupe y Valentina sobre sus verdaderas motivaciones para acercarse a Edmundo.

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