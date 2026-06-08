Valentina Valiente capítulo 67: ¡Elsa explota al descubrir que Rocky y Rita serán padres!

Rocky y Rita finalmente reunieron el valor para contarle a Elsa el secreto que habían estado guardando durante días. Sin embargo, la reacción de la madre de Rocky estuvo muy lejos de ser la que esperaban.

Todo comenzó cuando ambos llegaron visiblemente nerviosos para darle la noticia. Tras varios intentos y rodeos, Rocky terminó soltándolo de la manera más inesperada: “Bueno, yo y Rita… estamos embarazados. Bueno, ella está embarazada”.

La revelación dejó a Elsa completamente desconcertada. Sin poder creer lo que escuchaba, confirmó una y otra vez que se trataba de Rocky y Rita, antes de expresar toda su preocupación por la situación.

Lejos de celebrar la noticia, Elsa cuestionó duramente la decisión de ambos. “¿Rita, cómo se te ocurre? Me metiste con Rocky, que no trabaja nunca”, reclamó. Pese al tenso momento, Rocky intentó cambiar el ánimo de la conversación preguntándole a su madre si no le hacía ilusión convertirse en abuela. Sin embargo, la respuesta fue contundente. “¿Ilusión?”, respondió Elsa, dejando claro que lo único que sentía en ese momento era preocupación por el futuro del bebé.

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