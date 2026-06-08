Valentina Valiente capítulo 67: ¡Rocky y Rita toman la decisión de contarle a Elsa sobre el embarazo!

Rita y Rocky finalmente hablaron sobre el futuro que les espera tras descubrir que serán padres. Aunque ambos coincidieron en que quieren lo mejor para su hijo, también dejaron claro que formar una pareja no está en sus planes.

Durante la conversación, Rocky propuso incluso la posibilidad de casarse, pero Rita descartó rápidamente esa idea. “¿Por qué querría casarme si ni siquiera nos conocemos, Rocky? Nos peleamos todo el día. No nos llevamos bien”, respondió con sinceridad. A pesar de sus diferencias, los dos coincidieron en algo importante: el bebé contará con el apoyo de ambos. Rita aseguró que lo fundamental es que el niño tenga una familia que lo quiera, mientras que Rocky prometió asumir su responsabilidad como padre.

Sin embargo, la futura madre también le recordó que criar a un hijo implica mucho más que buenas intenciones. Cuando Rocky afirmó que nada le faltaría porque él se haría cargo económicamente, Rita no dudó en ponerlo contra las cuerdas: “Ni siquiera te haces cargo de tu casa. Ni siquiera aportas con ni un sol”.

La conversación terminó con una decisión que ya no puede esperar más. Después de días guardando el secreto, ambos acordaron contarle la verdad a Elsa y enfrentar juntos las consecuencias.

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