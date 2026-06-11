Valentina Valiente capítulo 70: ¡Frida encubrió el crimen y abandonó a Benítez sin vida!

Después de golpear a Benítez en medio de un ataque de furia, Frida se encontró frente a una escena aterradora: el hombre permanecía tendido en el suelo, inmóvil y rodeado de sangre.

Lejos de pedir ayuda o intentar auxiliarlo, la recién casada reaccionó pensando en protegerse. Consciente de las consecuencias que podría enfrentar si se descubría lo ocurrido, comenzó a revisar el lugar en busca de cualquier elemento que pudiera comprometerla.

Según se vio, Frida se tomó el tiempo de eliminar toda posible evidencia relacionada con su presencia en el local. Su prioridad pasó a ser borrar cualquier rastro que permitiera reconstruir los hechos. Entre sus primeras acciones estuvo apoderarse de los dispositivos electrónicos de Benítez. Frida tomó su celular, su computadora y también la cámara de seguridad que se encontraba en el establecimiento.

Pero eso no fue todo. En medio de la desesperación, Frida también recogió dinero en efectivo y diversos objetos de valor que encontró en el lugar antes de prepararse para abandonar la escena. Mientras realizaba cada uno de estos movimientos, Benítez permanecía tendido en el suelo sin mostrar señales de reacción.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!